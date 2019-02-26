Прокуратура начала проверку похоронного бизнеса Озерска

В Озерске (Челябинская область) больница и диспетчерские службы «сливают» информацию о покойниках похоронной фирме «Ритуал», агенты которой первыми приезжают к семье умершего и навязывают свои услуги по установленным ими же ценам.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился житель Озерска с жалобой на похоронных «стервятников». Мужчина рассказал, что недавно он потерял близкого человека. Пока ждал приезда полиции и медиков, чтобы они могли официально констатировать и зафиксировать факт смерти, к нему в квартиру ворвался молодой человек, который представился похоронным агентом из социальной фирмы «Ритуал», у которой заключен договор с администрацией Озерска на оказание похоронных услуг.

«Незваный гость сказал, что право хоронить умерших имеет только их организация. Якобы у фирмы «Ритуал» заключен договор с администрацией, и сведения со скорой помощи об умерших поступают одновременно всем: в полицию, администрацию, ну и, соответственно, похоронной службе. Молодой человек также добавил, что к родным покойных они приезжают пораньше, чтобы помочь в горе», - рассказал собеседник агентства.

Житель Озерска напомнил похоронному агенту о существовании закона о защите прав потребителей, согласно которому любой человек имеет право на свободный выбор товара, работы и услуги. После этого он выставил назойливого сотрудника «Ритуала» за дверь.

«У меня большой вопрос, а как мои персональные данные оказались у сотрудников похоронного агентства «Ритуал» и каким образом медики центральной медсанчасти №71 с ними тесно сотрудничают?», - спрашивает собеседник агентства.

Проводив умершего родственника в последний путь, мужчина решил провести собственное расследование. Он стал изучать копии заказов на похороны. Известно, что ранее в Озерске было пять ритуальных организаций: «Мемориал», «Меткам», «Память», «Ритуал» и «Маннс». Но в результате агрессивного передела рынка остались только две последних.

«Я выяснил очень интересные факты. Во- первых, меня поразили цены. Мне рытье могилы обошлось в девять с половиной тысяч рублей. Согласно прейскуранту «Ритуала», услуги которого мне пытался навязать похоронный агент, в 2016 году, к примеру, мне бы это стоило 38500 рублей. Решил посмотреть декларацию о доходах похоронной фирмы «Ритуал» за 2017 год. Сумма доходов равна сумме расходов. Ребята, да вы альтруисты! А где же прибыль? И еще один факт: директор похоронного дома «Ритуал» - Мосягин Владимир Вячеславович, а вот его отец Мосягин Вячеслав Владимирович является ИП по тому же виду деятельности (организация похорон и представление связанных с ними услуг) и одновременно работает заведующим отделением судебно-медицинской экспертизы трупов и живых лиц, то есть в морге, в здании, которое располагается буквально в десяти метрах от скорой помощи. Ни на какие мысли не наводит? Не знаю, как у вас, а у меня пазлы сложились. Коррупция в виде спрута «Ритуал» запустила везде свои щупальца, наживаясь на нашем с вами горе», - сказал собеседник агентства.

Агентству «Урал-пресс-информ» житель Озерска предоставил все имеющиеся документы. Они переданы в прокуратуру Озерска. По данному сообщению надзорное ведомство начало проверку.