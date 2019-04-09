Прокуратура наказала начальника управления дорожного хозяйства Челябинска за снегосвалки

По требованию природоохранной прокуратуры руководитель управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин привлечен к дисциплинарной ответственности. Некачественная уборка снега в зимний период также может обернуться для городских чиновников уголовным делом.

Челябинской природоохранной прокуратурой по информации СМИ о складировании снега с реагентами на берегу Первого озера проведена проверка исполнения органом местного самоуправления полномочий в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Челябинска.

«Установлено, что в рамках исполнения программы «Улично-дорожная сеть города Челябинска» администрацией города Челябинска на момент проведения проверки не были определены места складирования снежных масс, вывозимых с улично-дорожной сети областного центра. Фактически снежные массы, вывозимые с улично-дорожной сети города Челябинска в зимний период, складировались на территории стихийной снегосвалки, расположенной в Тракторозаводском районе города Челябинска», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с чем главе города природоохранным прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, по результатам рассмотрения которого руководитель управления дорожного хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», некачественная уборка снега в зимний период может обернуться для чиновников из администрации Челябинска уголовным делом. Ущерб, причиненный бюджету города, превысил один миллион рублей. Это было выявлено в результате проверки исполнения муниципальных контрактов, заключенных между городской администрацией и АО «Южуралмост», которую проводила прокуратура Челябинска по поручению главного прокурора региона Виталия Лопина.

Как сообщил прокурор Челябинска Роман Самойлов, было установлено, что несмотря на неисполнение предписаний об устранении нарушений, администрацией производился расчет с «Южноурамостом» в полном объеме. Бюджету причинен ущерб на сумму порядка миллиона рублей. Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении неустановленных пока лиц администрации Челябинска.

Контрактами с «Южуралмостом» ранее заинтересовалась и антимонопольная служба. В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ведомство возбудило дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку.

Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Ведомством были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост». В ближайшее время материалы будут направлены в правоохранительные органы.