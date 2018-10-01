Прокуратура намерена выселить знакомых бывшей главы Бердяуша из незаконно полученных квартир

Бывшая глава Бердяуша (Челябинская область) Светлана Скорынина обеспечила жильем своих родственников и знакомых. Прокуратура требует вернуть незаконно полученные квартиры.

Приговором Саткинского городского суда, вступившим в законную силу, бывшая глава Бердяушского городского поселения Светлана Скорынина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».

«Приговором установлено, что в период 2014-2016 годы осужденная сфальсифицировала документы для предоставления на праве социального найма жилых помещений в домах, признанными аварийными, своим родственникам, знакомым, сотрудникам администрации, которые ранее не признавались в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также на основании поддельных договоров социального найма ею сфальсифицировано два договора безвозмездной передачи квартир в собственность», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратурой города направлено в суд пять исковых заявлений о признании недействительными договоров социального найма и выселении зарегистрированных лиц, а также исковое заявление о признании сделок по отчуждению муниципальных квартир недействительными и прекращении права собственности.

Ранее еще одна чиновница из Саткинского района получила условный срок за махинации с жильем. Квартиры выводились из муниципальной собственности по такой же схеме. Осужденная, являясь начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бакальского городского поселения, обеспечила регистрацию своих знакомых в восьми ветхо-аварийных помещениях, искусственно создав их нуждаемость в улучшении жилищных условий.

После этого чиновница подделывала договоры социального найма на квартиры, предоставляемые по программе переселения, и предоставляла квартиры лицам, которые не имели на них никаких прав.

По аналогичной схеме происходили махинации с жилье в Кусинском районе. Участники преступной схемы также остались на свободе, получив условные сроки. В уголовном деле фигурировал полицейский, его родственник и экс-заместитель главы Магнитского городского поселения. Они используя договор социального найма, составленный на лицо, не имеющее основания на получение жилья, приватизировали и продали муниципальную квартиру ведущему специалисту по юридическим делам администрации.