Прокуратура нашла предприятия, загрязняющие южноуральские водоемы

Прокуратура Челябинской области обвинила ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в загрязнении южноуральских водоемов сточными водами с вредными примесями. Предприятия уже оштрафованы за нарушение режима водопользования.

В течение 2017-2018 годов ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» осуществляет сброс сточных, в том числе дренажных вод в озеро Первое с нарушением условий водопользования: не осуществляется в полном объеме производственный экологический контроль по определению качества сточных вод предприятия. Сброс сточных вод осуществляется с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ по следующим показателям: аммиак и ионы аммония, нитрит-ионы, медь, цинк, мышьяк.

В нарушение требований законодательства сточные воды ПАО «Комбинат «Магнезит» также осуществляет сброс в водные объекты реки Первая и Большая Сатка с превышением установленных показателей максимального содержания загрязняющих веществ в сточных водах по веществам: нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой остаток, железо, хлорид-ион, сульфат-ион.

«Челябинским природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по статье «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». В отношении ПАО «Комбинат «Магнезит» дело возбуждено по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение», - сообщает прокуратура региона.

По результатам рассмотрения административных дел Управлением Росприроднадзора по Челябинской области ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и ПАО «Комбинат «Магнезит» привлечены к административной ответственности: на предприятия наложены административные штрафы в размере 80 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.