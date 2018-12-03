Прокуратура нашла сайты, на которых можно купить поддельные полисы ОСАГО

По инициативе прокуратуры суд принял решение о блокировке интернет-сайтов с информацией о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО.

Прокуратура Златоуста в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО и КАСКО.

«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Информация, размещённая на указанных сайтах, способствует совершению преступлений, нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В целях исключения доступа граждан к сайтам, прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

В настоящее время интернет-ресурсы заблокированы.