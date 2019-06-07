Прокуратура нашла виновного в пожаре на стройке здания конгресс-холла

Прокуратура Челябинска требует наказать ООО «Стройбад» за нарушение требований пожарной безопасности при строительстве здания конгресс-холла. Возбуждено дело

По поручению прокурора Челябинской области прокуратурой Челябинска с участием специалистов проведена проверка соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности при строительстве на набережной реки Миасс здания конгресс-холла.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», восьмого апреля загорелась строительная площадка на месте будущего общественно-делового центра, который к саммитам ШОС и БРИКС возведут вблизи реки Миасс. Горели строительные материалы. По предварительным данным, площадь возгорания составила около ста «квадратов». Пожар огнеборцы потушили максимально быстро. О ликвидации открытого горения на стройплощадке вблизи реки Миасс было объявлено уже спустя 20 минут.

«В ходе проверки установлено, что сотрудник ООО «Стройбад» производил огневые работы по разогреву клеящегося слоя техноэласта с использованием газовой горелки без наряда-допуска, в отсутствие необходимых средств первичного пожаротушения, в непосредственной близости от утеплителя. От воздействия пламени газовой горелки произошло возгорание упаковочного материала, отчего огонь распространился на сам утеплитель», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратурой города в отношении ООО «Стройбад»», являющегося субподрядной организацией, привлеченной по договору с АО «Производственное объединение Монтажник», возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».