Присылайте свои новости

Прокуратура обязала администрацию Верхнего Уфалея отремонтировать ветхий водовод
Фото: 
Инна Шемаева
Происшествия
Сегодня, 14:54

Прокуратура Верхнего Уфалея (Челябинская область) в судебном порядке обязала администрацию произвести ремонт водовода. Все работы должны быть выполнены до первого октября.

Водопроводная сеть была введена в эксплуатацию в 1980 году и по причине длительной эксплуатации подвергается постепенной деградации в виде коррозии, износ сети составляет 90 %. За период 2018 - 2019 годов на водоводе произошло несколько аварий, порывы устраняются путем замены отдельных участков трубопровода из другого материала, в результате чего порыв происходит в другом месте. Неоднократные повреждения водопровода приводят к отключению от водоснабжения многоквартирных жилых домов и социальных объектов в микрорайоне «Центральный». Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратурой города обратилась с иском в суде о возложении на администрацию Верхнеуфалейского городского округа обязанности по проведению капитального ремонта водовода в микрорайоне «Центральный» в срок до первого октября. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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Теги
водоснабжение
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