Прокуратура обжалует отмену уголовного дела в отношении Давыдова

Прокуратура Челябинской области обжалует отмену уголовного дела в отношении Сергей Давыдова.

Постановление Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова будет обжаловано. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Считаем, что при расследовании уголовного дела допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого, в связи с чем принятое судом решение будет обжаловано», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пятого марта Советским районным судом Челябинска было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями». По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40000 рублей.

В отношении Сергея Давыдова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.

Напомним, ранее Давыдов возглавлял прокуратуру города Челябинска - до тех пор, пока ее не расформировали. В администрации города, когда ее возглавлял Михаил Юревич, он был его первым замом, а когда Юревича избрали губернатором в 2010 году, Давыдов стал сити-менеджером администрации города.