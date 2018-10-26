Нет камер видеонаблюдения и наружного освещения: прокуратура подала в суд на управление образования Челябинска.

Прокуратура провела проверки в школах Челябинска. Сотрудников надзорного ведомства интересовало, как выполняется закон об антитеррористической защищенности и безопасности условий обучения.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства об образовании и о противодействии терроризму в 12 школах Ленинского района Челябинска ненадлежащим образом осуществляется архивирование и хранение видеоданных, полученных с камер видеонаблюдения, расположенных в образовательных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Нарушения нашлись и в трех школах Металлургического района Челябинска. В образовательных учреждениях отсутствуют системы видеонаблюдения, а также нет системы наружного искусственного освещения.

«Прокуратурой района в суд предъявлены исковые заявления к образовательным организациям, комитету по делам образования Челябинска о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений закона», - добавила Наталья Мамаева.

В Челябинске действует муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма». Программа предусматривает выделение средств, в том числе и на организацию видеонаблюдения в школах.

«Программа носит заявительный характер. При предоставлении полного пакета документов образовательными организациями, к которым поданы исковые заявления прокуратурой, будет рассмотрен вопрос выделения им средств на организацию видеонаблюдения», - сообщила пресс-секретарь управления образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Прокуратура выявила подобные нарушения и в других территориях Челябинской области. Так, в поселке Роза вокруг школы нет ограждения. Полный беспредел творится в сирюсинской школе Сосновского района.

Там нет камер внешнего видеонаблюдения, охранно-тревожная сигнализация не оборудована датчиками проникновения, отсутствуют турникеты, частично отсутствует ограждение.

«Катав-Ивановская городская прокуратура в ходе проверки выявила, что в дошкольных образовательных учреждениях не осуществлялся пропускной режим. По представлениям городского прокурора 10 руководителей образовательных учреждений района привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокуратура Южноуральска также проверила школы на безопасность. В некоторых из них отсутствует система оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во всех образовательных учреждениях система видеонаблюдения не обеспечивает полный охват территории по внешнему периметр. Внутри помещений школ имеются мертвые зоны. Среди выявленных нарушений – отсутствие квалифицированной охраны и системы контроля управления доступом. Таким образом, сложившаеся обстановка в учебных заведениях, не обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в школах.

По результатам проверки прокурором города внесены представления директорам школ и начальнику управления образования Южноуральска. Также поданы заявления в суд с требованием обязать руководство образовательных учреждений установить видеонаблюдение, обеспечивающее полный охват и просмотр всей территории учреждений.