Прокуратура подключилась

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту падения ребенка с неэксплуатируемого здания в Карталинском районе (Челябинская область).

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,ЧП произошло 11 апреля 2019 года. С заброшенного здания госпиталя на территории бывшей воинской части в поселке Локомотивный Карталинского района получил тяжелые травмы 7-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок находился на территории со сверстниками. После падения со здания он доставлен в лечебное учреждение с переломами ног и разрывом печени.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления. В настоящее время устанавливаются произошедшего, в том числе должностные лица, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта.

В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой Челябинской области также организована проверка.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, не обеспечивших условия исключающие возможность проникновения на территорию указанного здания», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также будет дана оценка итогам доследственной проверки, результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре области.