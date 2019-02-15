Прокуратура: причиной коммунальной аварии на северо-западе Челябинска стала коррозия водопровода

Прокуратура Курчатовского района Челябинска требует наказать виновных в крупной коммунальной аварии, которая произошла на северо-западе. Из-за халатности чиновников пострадали 25 квартир и общедомовое имущество.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска провела проверку на основании публикации в средствах массовой информации о произошедшей коммунальной аварии на северо-западе областного центра.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сообщение об аварии на теплотрассе поступило утром шестого февраля. Коммунальный фонтан забил у дома № 336 по проспекту Победы. Была проведена частичная эвакуация жильцов дома с верхних этажей (около двадцати человек). Выяснилось, что повреждение наружных магистралей теплоснабжения – прорыв инженерных сетей. Указанные сети в контуре Северо-западной котельной находятся на балансе АО «УСТЭК-Челябинск».

«Проверка показала, что причиной повреждения тепловых сетей явилась наружная сквозная коррозия трубопровода. В результате вертикального распыления воды температурой не менее 100 градусов из образовавшегося свища произошло повреждение общедомового и иного имущества многоквартирного дома. Вода попала на кровлю, в вентиляционные каналы и слуховые окна технического этажа дома, в дальнейшем на технический этаж и через межэтажные перекрытия в квартиры», -сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате ЧП повреждены лифтовое оборудование, кровля, общедомовое и индивидуальное электрооборудование, стены лестничных маршей и коридоров общего пользования. В настоящее время силами управляющей компании проводятся мероприятия по составлению актов о затоплении квартир.

Жильцы готовят иски к «УСТЭК- Челябинск» о возмещении материального ущерба. Те, челябинцы, которые в силу возраста или состояния здоровья не смогут самостоятельно обратится в суд, то могут рассчитывать на помощь прокуратуры. Надзорной ведомство имеет право предъявлять исковые заявления по вопросу возмещения ущерба в интересах жильцов. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру Курчатовского района.

«Учитывая то, что в ходе проверки выявлен факт ненадлежащего исполнения балансодержателем тепловых сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования. Учитывая изложенное, прокуратурой района генеральному директору АО «УСТЭК-Челябинск» Рындину внесено представление об устранении нарушений закона, решении вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности», - добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На постоянные перебои с подачей тепла в квартиры из-за аварий ранее жаловались и жители Металлургического района Челябинска. Коммунальные сети рвутся. Устраняет аварии «КЧТС». Каждый день происходят отключения отопления. В связи с этим прокуратура Металлургического района проверила деятельность МУП «ЧКТС» и направила в следственный отдел регионального управления СКР материалы проверки для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность».

Фото прокуратуры Курчатовского района​