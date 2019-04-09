Прокуратура проверит качество материалов на строительстве конгресс-холла

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина прокуратурой города Челябинска организована проверка в связи с произошедшим пожаром на строительном объекте конгресс-холла на набережной реки Миасс.

В ходе проверки с привлечением специалистов Ростехнадзора будет проверено качество материалов, поставляемых и используемых при строительстве объекта, а также дана оценка их соответствия данным видам работ. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход проведения проверки, организованной по факту пожара.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», восьмого апреля загорелась строительная площадка на месте будущего общественно-делового центра, который к саммитам ШОС и БРИКС возведут вблизи реки Миасс. Горели строительные материалы. По предварительным данным, площадь возгорания составила около ста «квадратов». Пожар огнеборцы потушили максимально быстро. О ликвидации открытого горения на стройплощадке вблизи реки Миасс было объявлено уже спустя 20 минут. Причины произошедшего устанавливаются.

Как подчеркнул пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, «данный объект при подготовке к саммитам рассматривается как резервный, никакого влияния этот инцидент на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС не окажет».