Прокуратура проверит законность действий полицейских из Магнитогорска, которые задержали восьмерых детей

Прокуратура проверит законность действий полицейских из Магнитогорска (Челябинская область), которые задержали восьмерых детей. Их несколько часов продержали в полиции в мокрой одежде и не давали даже позвонить родителям.

Прокуратурой области по данному факту организована проверка действий сотрудников Правобережного УМВД России по Магнитогорску.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка действиям сотрудников отдела полиции по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результаты проверки поставлены на контроль», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Инцидент произошел в Магнитогорске 18 июля. Группа подростков 10-13 лет гуляла на улице, когда пошел дождь. Дети решили не расходиться по домам, а подождать, пока он закончится, спрятавшись в беседке на детской площадке.

«К ним подошли сотрудники ППС, вывели их из беседки и вызвали патрульную машину. До ее приезда дети мокли под дождем. При этом им запрещали звонить родителям. А потом усадили в прибывший автомобиль. Там было тесно, подросткам приказали садиться друг к другу на коленки», - говорится в жалобе генеральному прокурору, которую написали родители задержанных подростков.

Позже сотрудники ППС объяснили, что их детей задержали по жалобе местного жителя, который написал, что дети шумели и матерились. В участке детям также не давали позвонить родителям. Сказали лишь ждать, когда инспектор найдет время, чтобы составить на них рапорта.

«Лишь один мальчик сумел шепотом сказать по телефону своему отцу, где он находится. Тот сразу приехал и забрал сына домой. Остальные дети также не стали ждать, пока инспектор соблаговолит начать с ними общение, и ушли по домам, потому что они все были в насквозь мокрой одежде и уже начали замерзать. Мы считаем, что сотрудники полиции превысили свои служебные полномочия, подвергли опасности жизни и здоровье наших детей, перевозя их с грубейшими нарушениями правил ПДД. Кроме того, из-за того, что полицейские заставили их стоять под дождем, а затем удерживали в отделе полиции в мокрой одежде, некоторые из детей заболели ОРВИ», - говорится в жалобе.

Также родители хотят получить ответ на вопросы: почему детей полицейские уже задерживают на детских площадках? Где им проводить досуг, если не на специально выделенной для этого территории? Почему стражи порядка запретили звонить родителям и сообщать о своем местонахождении?

Жалоба также отправлена в министерство внутренних дел, уполномоченному по правам ребенка в России. Терпеть издевательство людей в погонах, которые должны защищать магнитогорцев, родители школьников не намерены.