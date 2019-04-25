Прокуратура региона наказала судебных приставов за нежелание работать

После вмешательства прокуратуры Челябинской области на злостных неплательщиков алиментов заведены уголовные дела. Судебные приставы до этого бездействовали.

В приемную президента Российской Федерации в Челябинской области обратилась многодетная мама из Кунашакского района за помощью о взыскании задолженности по алиментным платежам.

В связи с тем, что должник злостно уклонялся от уплаты алиментов, прокурором в Кунашакский РОСП направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам проверки возбуждено уголовное дело, которое по результатам расследования направлено в суд.

«Жительница Сосновского района указала на бездействие должностных лиц Сосновского районного отдела судебных приставов. Проверкой установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем не обеспечена полнота и своевременность исполнительных действий, в связи с чем, руководителю УФССП России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона. Проверка показала, что должник, будучи привлеченным к административной ответственности, без уважительной причины уклоняется от уплаты по решению суда средств на содержание ребенка. Задолженность по алиментам составляет около 130 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с наличием в действиях должника признаков преступления материалы прокурорской проверки направлены в органы расследования, где возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.