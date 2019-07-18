Присылайте свои новости

Челябинской природоохранной прокуратурой совместно со специалистами контролирующих органов проведена выездная проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в части застройки островов регионального памятника природы озера Увильды. Нарушения были выявлены на территории базы отдыха «Прибой», принадлежащей предприятию.

На лесном участке полуострова Березовый установлены факты самовольного снятия, уничтожения почв, самовольного использования лесного участка и земель особо охраняемых территорий.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в связи с незаконным ограничением доступа к береговой полосе, урезу воды на территории базы отдыха «Прибой» прокуратурой Кыштыма генеральному директору ФГУП «ПО «МАЯК» внесено представление об устранении нарушений закона.

Аналогичные нарушения выявлены на территории базы отдыха «Соловьиный мыс», в связи с чем, прокуратурой Аргаяшского района генеральному директору АО «НИИМ» внесено представление об устранении нарушений закона.

Проверочные мероприятия на Увильдах продолжаются.