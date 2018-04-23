Прокуратура требует ужесточить приговор для экс-директора «Гринфлайта» Мануйлова

Прокуратура Челябинской области требует ужесточить приговор в отношении одного из учредителей и бывшего генерального директора челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба дольщикам на 10 миллиардов рублей.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Центральный районный суд Челябинска, принимая во внимание совокупность смягчающих вину обстоятельств, приговорил Мануйлова к 2 годам 6 месяцам колонии. Он получил наказание более мягкое, чем просил прокурор и требовали дольщики. Гособвинитель просил для Мануйлова 4,5 года колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда.

«Изучение приговора показало, что при определении размера наказания, подлежащего отбытию, суд недостаточно учел наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в невозможности выполнения ООО «Гринфлайт» обязательств перед тысячами граждан – участников долевого строительства, а также размер причиненного ущерба», - отметили в областной прокуратуре.

В адрес Челябинского областного суда направлено апелляционное представление с требованием об усилении назначенного осужденному наказания.

Мануйлов пока под стражу не взят. Действующая в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении пока сохраняется до вступления приговора в законную силу.