Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении администрации Челябинска

Некачественная уборка снега в зимний период может обернуться для чиновников из администрации Челябинска уголовным делом. Ущерб, причиненный бюджету города превысил один миллион рублей.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил прокуратуре Челябинска провести проверку исполнения муниципальных контрактов заключенных между городской администрацией и АО «Южуралмост».

«Такое поручение было. Поступало много жалоб от местных жителей на некачественную уборку города от снега в зимний период и грязные дороги. Мы проводили проверку. Смотрели исполнение контрактов в части наложения санкций за некачественную уборку улиц. Было установлено, что несмотря на неисполнение предписаний об устранении нарушений, администрацией производился расчет с «Южноурамостом» в полном объеме. Бюджету причинен ущерб на сумму порядка миллиона рублей. Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении неустановленных пока лиц администрации Челябинска», - сообщил прокурор Челябинска Роман Самойлов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», контрактами с «Южуралмостом» ранее заинтересовалась и антимонопольная служба. В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ведомство возбудило дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. Ведомством были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

УФАС обращала внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства еще с 2011 года, когда регионом руководил Михаил Юревич. Тогда дорожные контракты получало ЗАО «Южуралавтобан» (нарушения легли в основу уголовного дела). В 2014 году губернатором стал Борис Дубровский, ситуация в этой сфере не изменилась. По мнению антимонопольной службы, региональные власти, чтобы избавить от конкурентов нужную компанию, намеренно укрупняли лоты на аукционах и незаконно отклоняли заявки потенциальных конкурентов. При этом ряд контрактов был заключен, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа. В ближайшее время материалы будут направлены в правоохранительные органы.