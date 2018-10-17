Прокурор области потребовал проверить факты «тапковоспитания» в психоневрологическом диспансере Магнитогорска

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в психоневрологическом диспансере Магнитогорска началась проверка по факту причинения побоев санитарами пожилому пациенту.

Проверку на предмет соблюдения законодательства об оказании психиатрической помощи в лечебном учреждении проводит прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска. Также организована доследственная проверка в отделе полиции «Левобережный».

«Прокуратурой будет установлен и опрошен пациент, будет установлено может ли он самостоятельно защищать свои права, дееспособен ли он. Прокуратура также проверит действия самого главврача на предмет надлежащего контроля за работой младшего медперсонала. Кроме того, будет дана оценка действиям руководства по подбору медперсонала и будут проверены условия пребывания пациентов в лечебном учреждении», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинские санитары сняли видео, как они по ночам издеваются над больными пациентами. На нем видно, как медики кидают в 72-летнего старичка тапок и пинают его. Парней в белых халатах это очень забавляет. Главврач психдиспансера уже подтвердил, что на видео действительно сотрудники его больницы. Это Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов.

Губернатор Борис Дубровский уже потребовал уволить с «волчьим билетом» санитаров, издевавшихся над пациентом и применить максимально жесткие меры к самому главврачу.