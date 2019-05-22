Прокурор требует уволить замглавы Чесменского района

Прокурор Чесменского района (Челябинская область) потребовал уволить заместителя главы района Константина Гнипу, обвиняемого в получении взятки, в связи с утратой доверия.

В следственном отделе по городу Троицку следственным управлением СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главы Чесменского района Константина Гнипы по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, в 2015-2016 годах вице-мэр получил взятку на общую сумму свыше 470 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту. Преступление выявили сотрудники региональной полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Задержание Константина Гнипы произошло через две с небольшим недели после начала проверки мэрии Контрольно-счетной палатой региона с подключением силовых структур. Аудиторы приехали в муниципалитет 8 апреля. Решение о проведении проверки было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша. КСП проверяла законность, результативность (эффективность и экономность) использования предоставленных району средств областного бюджета.

Добавим, в преддверии визита аудиторов был досрочно отправлен в отставку председатель Собрания депутатов Чесменского района Владимир Федяшев.

«При изучении прокурором материалов уголовного дела установлено, что обвиняемый в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции не принял мер к предотвращению конфликта интересов. Письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, представителю нанимателя не направил. Напротив, способствовал его возникновению – лично получил денежные средства за совершение действий в пользу взяткодателя, используя при этом свои служебные полномочия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Указанные действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствам,и влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Прокурором района главе внесено представление с требованием о расторжении трудового договора с заместителем и увольнению в связи с утратой доверия.