Прокурор вручил предостережения главам пяти муниципалитетов Челябинской области

Прокурор Челябинской области предупредил глав пяти муниципальных образований об уголовной ответственности за возможный срыв отопительного сезона и накопленные долги за потребленные ресурсы.

Вопросы погашения задолженности за поставленный природный газ обсуждались на совещании под председательством прокурора области

Глава надзорного ведомства лично вручил предостережения о недопустимости нарушения законодательства главам Красноармейского, Еткульского, Каслинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Верхнеуфалейского городского округа. Он предупредил глав, что в случае нарушений они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Также предостережения были вручены руководителям предприятий-должников за потребленные энергоресурсы.

На сегодня долги коммунальных предприятий за газ составляют 2 миллиарда рублей, что почти на 600 миллионов рублей больше аналогичного показателя предыдущего года.

Надзорное ведомство намерено держать на постоянном контроле вопрос погашения задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы

В прокуратуре предупредили, что в целях недопущения срыва прохождения отопительного периода 2018-2019 годов они будут принимать самые решительные и максимально эффективные меры прокурорского реагирования.