Пропал егерь

В Челябинской области ищут егеря из Еткульского района. Его машина была обнаружена сгоревшей на трассе.

ЧП произошло 22 ноября на автодороге между поселком Зауральский Еманжелинского района и поселком Таянды Еткульского района.

Сотрудниками ГИБДД был обнаружен сгоревший автомобиль УАЗ 315148 зеленого цвета. Местонахождение владельца автомобиля Уряшева Петра Михайловича 1960 года рождения не установлено.

"Отдел МВД России по Еткульскому району обращается к водителям, проезжавшим в период с 17:00 до 19:00 по указанному участку автодороги, с просьбой сообщить какие-либо сведения о произошедшем", - сообщил оперативный дежурный в региональном полицейском главке.

Полиция Челябинской области просит тех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего владельца автомобиля Петра Уряшева, сообщить в правоохранительные органы или предоставить данные с видеорегистраторов своего автотранспорта.

Приметы: 58 лет, рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темные с проседью, средней длины, одет в темно-зеленый камуфлированный костюм.

Любую информацию по данному происшествию просьба сообщить в отдел МВД России по Еткульскому району по номеру телефона дежурной части: 8(35145) 2-15-78.