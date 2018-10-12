Пропавшая жительница Нижегородской области может оказаться у цыган в Челябинске

В Уренском районе Нижегородской области полицейские ищут исчезнувшую 16-летную девушку. По предварительной информации она хотела выйти замуж по цыганским обычаям в Челябинске.

Следователи Уренского МСО СУ СК России по Нижегородской области по заявлению опекуна о безвестном исчезновении 16-летней Регины Ангаровой в сентябре 2018 года организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, девушка вышла из дома, села в автомобиль марки "ВАЗ" и уехала в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Она обучалась в техникуме, проживала с родным братом и опекуном.

«В настоящее время следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают, в том числе, версию о том, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре», - сообщили в СКР по Нижегородской области.

Приметы пропавшей Регины Ангаровой: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы длинные темно-русого цвета, глаза карие.

Была одета: юбка черного цвета, длинная, трикотажная кофта с длинным рукавом черного цвета, балетки коричневого цвета.

«В полицию Челябинской области сообщений о возможном местонахождении девушки в нашем регионе не поступало. Коллеги за помощью в розыске пропавшей не обращались. Если от них поступит сигнал, то вся возможная помощь и содействие со стороны правоохранительных органов региона будут оказаны», - сообщил начальник отделения по взаимодействию со СМИ областного главка Григорий Макеев.

Лицам, располагающей любой информацией о пропавшей девушке, просьба связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-59-87.