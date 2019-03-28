Пьяный челябинец грозился "прирезать" посетителей комиссионного магазина

Пьяный житель Челябинска разгромил витрины в комиссионном магазине бытовой техники. Когда продавец попыталась задержать хулигана, он достал нож и стал угрожать посетителям.

Инцидент произошел 27 марта в «комиссионке», расположенной по улице Марченко. Пьяный мужчина сначала ничем не вызывал подозрения. Он неспешно прогуливался между витринами, приценивался, рассматривая товар.

«Некоторое время спустя, резким движением руки мужчина разбил витрину и попытался схватить то, что на ней стояло. Бдительный продавец, успев нажать тревожную кнопку, попытался задержать хулигана самостоятельно. Но тот бросился к выходу, при этом потребовал, чтобы к нему никто не приближался. И грозился, что всех порежет. При этом он достал из кармана предмет, похожий на нож и выбежал на улицу», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Скрыться с места преступления не удалось. Его задержали охранного предприятия. Злоумышленник оказал сопротивление, размахивая ножом. Дебошир был задержан и передан сотрудникам полиции.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано. Полицейскими проводится проверка», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.