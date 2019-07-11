Пьяный челябинец грозился ударить младенца головой об асфальт

В Металлургическом районе Челябинска пьяный мужчина после ссоры с женой грозился ударить собственного новорожденного ребенка головой об асфальт, если кто-нибудь из прохожих не отдаст ему свою машину. Младенец был в одном распашонке и подгузнике.

Инцидент произошел вечером, 10 июля, в одном из дворов по улице Дегтярева. Пьяный местный житель держал над головой полуголого младенца и угрожал его ударить об асфальт. Новорожденный громко плакал. Крики малыша и его матери услышали прохожие. Они вызвали полицию, а один из очевидцев, опасаясь, что неадекватный мужчина может навредить ребенку, отдал ему ключи от своего автомобиля. Приехавшие стражи порядка скрутили пьяного дебошира.

«Мужчина был доставлен в полицию. В момент задержания оказывал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Он привлечен к ответственности по статье 19.3 кодекса об административных нарушениях РФ – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 5.35 КоАП - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Ребенок сейчас находится с матерью, его жизни ничего не угрожает.