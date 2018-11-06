Пьяный челябинец натравил на соседа бойцовского пса. Ему не понравилось замечание, что его собака породы стаффордширский терьер гуляет без намордника.

В Ленинском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении местного жителя.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения гулял во дворе многоквартирного дома с собакой породы американский стаффордширский терьер. У него произошел конфликт с соседом из-за того, что тот сделал ему замечание, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника и в сопровождении нетрезвого хозяина.

«В ходе словесного конфликта с соседом обвиняемый натравил на последнего свою бойцовскую собаку. В результате нападения животного потерпевший получил телесные повреждения верхней конечности. В данном случае в качестве предмета, который горожанин использовал как оружие, выступила собака», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.