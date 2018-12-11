Пьяный челябинец попался с наркотиками

Полицейские Челябинска поймали пьяного жителя Челябинска, который сам выдал, что балуется далеко не алкоголем, но и «сидит» на наркотиках.

В ходе патрулирования улиц Челябинска полицейские заметили мужчину, который стоял на обочине и пытался поймать машину. При этом он сильно шатался. Было понятно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка решили проверить документы. Это вызвало у челябинца панику и, как оказалось, не зря. Скрывать было что.

«При проверке документов гражданин заметно нервничал, сотрудниками ГИБДД было принято решение провести досмотр. В ходе личного досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения массой 10 граммов. Задержанный был доставлен в районный отдел полиции, им оказался ранее не судимый местный житель. Также сотрудники полиции установили, что изъятое наркотическое средство мужчина хранил без цели дальнейшего сбыта»,- сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, челябинцы могут по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, или по телефону 02 либо непосредственно обратиться в ближайший районный отдел полиции.