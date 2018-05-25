Пьяный челябинец разгромил мемориал «Вечный огонь». Вандал сжег венки и разбросал цветы.

24 мая в 10 часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение от местных жителей, что пьяный мужчина в сквере Победы Металлургического района Челябинска крушит мемориал погибшим в году Великой Отечественной войны.

«На место была отправлена группа быстрого реагирования. На месте был задержан 35-летний мужчина. Он сжег два венка и разбросал цветы. Вандала доставили в райотдел», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время проводится проверка. Стражи порядка устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.