Пьяный челябинец угрожал ножом сотрудникам магазина медицинской техники

В Челябинске пьяный мужчина устроил переполох в магазине медицинской техники. Он хотел, что с ним кто-нибудь поговорил по душам. Получив отказ, мужчина схватился за нож.

Инцидент произошел сегодня, 14 марта, в магазине медицинской техники, расположенном в Советском районе Челябинска.

В десять часов утра пьяный мужчина зашел в магазин то ли погреться, то ли пообщаться. Сначала персонал торговой точки не обращал на него внимания, приняв за обычного посетителя. Но когда он начал мешать работе, то мужчину попросили вежливо покинуть помещение, что сильно разозлило пьяного мужчину.

«Мужчина достал нож и сообщил, что никуда не пойдет. Сотрудники назвали тревожную кнопку. Прибывшие бойцы группы быстрого реагирования задержали неадекватного посетителя»,- сообщили в ЧОП «Витязь».

В момент задержания мужчина умудрился выкинуть нож и стал все отрицать.

«Я ножом не махал. Это он у меня из рукава выпал. Вы мне его подбросили», - заявил задержанный.

Мужчину передали прибывшим сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Центральный» данный факт зарегистрирован. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.