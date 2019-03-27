Пьяный челябинец украл дорогой ноутбук, чтобы поскорее сесть в тюрьму

Житель Челябинска, совершивший кражу в салоне бытовой техники, обрадовался приезду группы быстрого реагирования: в тюрьму очень захотелось.

ЧП произошло 27 марта в одном из крупных магазинов цифровой и бытовой техники, расположенном на северо-западе Челябинска.

Мужчина долго присматривался к ноутбукам и, выбрав не самый дешевый вариант, просто схватил один из них с витрины. Уйти незамеченным не получилось. На гаджете стоимостью 100 тысяч рублей была установлена система «антивор», которая тут же сработала. Громкий звук сирены привлек внимание покупателей и сотрудников магазина.

«Вдобавок ко всему мужчина был пьян. Свидетели происшествия удивленно наблюдали, как на пути к выходу он начал неуклюже спотыкаться, «врезаться» в дверные косяки, полки. Именно в таком состоянии незатейливого воришку задержали сотрудники 75-го экипажа ЧОП «Витязь», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Удивительно, но задержанный был рад встрече с бойцами группы быстрого реагирования. Мужчина признался, кража была умышленной, но не ради наживы, а ради того, чтобы поскорее попасть в тюрьму. Разбираться в мотивах преступления будут сотрудники полиции.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 161 уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.