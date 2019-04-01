Пьяный челябинец в форме сотрудника ГИБДД избил посетителя бара

В Челябинске пьяный мужчина в форме сотрудника ГИБДД в баре избил молодого человека. В полиции заявили, что к органам внутренних дел дебошир не имеет никакого отношения.

Инцидент произошел 28 марта 2019 года в баре «Фрау Марта» в центре Челябинска. Видео потасовки выложила у себя на странице в социальной сети правозащитница Валерия Приходкина.

«Свидетели - сотрудники заведения. У потерпевшего серьезные травмы - вывих плечевого сустава, гематомы. Зная о доблестях наших "охранников" в полицейском обличии, смертельно боится обращений к ним же за справедливостью. Поэтому я сейчас, через соцсети обращаюсь в УСБ ГУ МВД России по Челябинской области - вычисляйте своего сотрудника», - написала Валерия Приходкина.

В полиции Челябинска заявили, что человек на видео у них не работает.

«Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Установлено, что человек, который был в обмундировании, похожей на форму сотрудника ДПС, не является сотрудником полиции. От участников конфликта заявлений не поступало», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Это уже не первый случай, когда участником драк становится человек в форме, похожей на полицейскую. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 27 мая 2018 года ряженый полицейский «засветился» в ДТП на Комсомольском проспекте. Тогда некто по фамилии Титов, вооруженный пистолетом, приковал водители Дмитрия Бехретева наручниками и смотрел, как его избивают другие участники аварии. Все это есть на видеозаписи, которую сделали очевидцы инцидента. Также на кадрах видно, что к месту дорожного конфликта подъезжает экипаж ДПС и этот человек в форме, похожей на полицейскую, здоровается с сотрудниками ГИБДД за руку.

Изначально уголовное дело в отношении этого человека не возбуждалось. Однако в конце января в отношении «ряженого» полицейского прокуратура требовала возбудить уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Этого до сих пор не сделано.

И вот очередной инцидент с человеком в полицейской форме. Сам собой напрашивается вопрос: это действительно «ряженый» страж порядка или свои прикрывают своих? Есть и еще один: насколько легко сейчас подставить полицейского, учитывая, что в Челябинске форму сотрудника органов внутренних дел сейчас можно купить даже на китайском рынке? Удостоверения полицейского при этом никто не спрашивает.