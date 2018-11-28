Пьяный челябинец, возомнивший себя сыном Бога, переоделся в медика и проник в онкодиспансер

Пьяный житель Челябинска спокойно преодолел турникет с охраной и проник в областной онкодиспансер. Мужчина переоделся в санитара и разгуливал по палатам, общаясь с пациентами. Персонал клиники даже не обратил внимания на постороннего.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. 36-летний пьяный житель Челябинска Сергей Глухов, называющий себя в социальных сетях сыном Зевса, проник на территорию областного онкодиспансера. Все происходящее он снимал на видео, которое потом выложил в Интернете.

«Нужно придумать, как пробраться внутрь и переодеться. Серьезное заведение. Присмотреться необходимо, как тут медики одеты,» - с этих слов начинаются похождения по онкоцентру пьяного челябинца.

Мужчина спокойно минует охрану, бродит по коридорам и при этом распивает спиртное. Поражает то, что на него никто не обращает внимание. Мимо пьяного челябинца проходят медики и санитары, но посторонний человек, находящий в здании онкодиспансера, никого не смущает. Сергей Глухов на лестнице переодевается в медбрата, допивает остатки спиртного и, уже в этом обличии, продолжает свои похождения по палатам с больными. При этом он называет себя сыном Зевса. Судя потому, что он нетрезв, мужчина посчитал себя Дионисом – Богом виноделия.

«Я же бог Зевс, я секретный агент министерства здравоохранения. Многие не знают, что я здесь по спецзаданию. Я на самом деле главврач. Я специально в медбрата переодеваюсь. Вы, главное, никому не говорите, что я тут ходил. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы вы выздоравливали. Проблем же нет у вас? Идите скорей на поправку», - говорил Сергей Глухов пациентам.

Удивительно, но и пациентов не смутило нахождение в палате пьяного «псевдомедика». Больные с удовольствием с ним общались, делясь своими проблемами, рассказывали о своих диагнозах. В онкоцентре Сергей Глухов пробыл почти полтора часа. И также спокойно покинул онкоцентр, как и проник в него. Никто его вновь не остановил. Уходя из медицинского учреждения, мужчина разбил стекло на входной группе.

«Я доказал, что я могу проникнуть куда хочу. Я бог», - сказал, покидая онкоцентр, Сергей Глухов.

Лишь после того, как мужчина разбил стекла, сотрудники онкоцентра всполошились и вызвали полицию.

«Была инициирована проверка. В результате оперативно-следственных действий сотрудниками уголовного розыска были установлены личность и местонахождения подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Металлургического района Челябинска», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Там он признался, что проник в больницу вовсе не для того, чтобы навестить пациентов, а для того, чтобы «пропиарить» свою группу в социальной сети и стать популярным.

«Костюм медика мне дала подписчица моей группы в социальной сети. Съемку производил для рекламы группы. А Зевсом назывался, потому что это мой ник. Меня под ним все знают. Все сделал это для большей узнаваемости меня», - рассказал в полиции Сергей Глухов.

В онкодиспансере началась внутренняя проверка.

«Мужчина воспользовался гуманным отношением людей к нему. И, конечно, ситуацией. Он пришел в онкодиспансер в то время, когда врачи уже уходили домой, а к пациентам приходили посетители. У нас работает порядка тысячи человек и многие друг друга в лицо вообще не знают. Он ввел народ в заблуждение. Хайпнуть хотел мужчина. Опасно, что люди могут таким способом самоутверждаться за счет медиков. В учреждении будут усилены меры безопасности», - сказал главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Андрей Важенин.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Конечно, больше всех волнует ответ на один вопрос: как совершенно посторонний, пьяный мужчина спокойно проник в столь солидную клинику. А также интересует и то, будут ли вопросы к администрации онкодиспансера со стороны правоохранительных органов.