Пьяный пассажир из Челябинска устроил драку в самолете

В аэропорту Толмачево Новосибирска пьяный житель Челябинской области устроил дебош на борту самолета перед вылетом. Он избил командира воздушного судна, бортпроводника, а также обматерил пассажиров и полицейского.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего сообщением «Новосибирск-Москва». Самолет готовился к вылету.

«Мужчина высказывал в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна. Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, последний нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику», - сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте.

Экипаж пытался успокоить авиадебошира, но все оказалось тщетно. Пришлось вызывать полицию. Пьяного мужчину доставили в комнату для составления протокола, но и там мужчина не мог успокоиться. Он бился головой об стол и кидался на сотрудников полиции. Стражам порядка пришлось заковать его в наручники и поместить в клетку. Буйство продолжилось и там.

«Неоднократно судимый житель Челябинской области был доставлен в дежурную часть, где продолжал вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови задержанного на уровне 1,57 промилле. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации»,