Пьяный водитель из Озерска дал взятку сотруднику ГИБДД

В Озерске (Челябинская область) задержан водитель автомобиля, давший взятку сотруднику ГИБДД. За 30 тысяч рублей он рассчитывал не лишиться прав за вождение в пьяном виде.

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Озерску был остановлен водитель, управлявший автомобилем «Хундай» в состоянии опьянения. Чтобы избежать административного наказания в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, правонарушитель предложил инспектору ГИБДД 30 тысяч рублей.

«Сотрудник полиции предупредил водителя о наступающей уголовной ответственности за дачу взятки. Однако мужчину это не остановило. Проинформировав руководство озерского УМВД, полицейскими были приняты меры к задержанию гражданина», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Следственными органами Следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.