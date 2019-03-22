Пьяный вор из села Ваганово забыл, куда спрятал украденное

Курьезный случай произошел в селе Ваганово Октябрьского района (Челябинская область). Двое местные жителей распивали спиртные напитки. Когда хозяин дом оказался достаточном пьяным, гость решил этим воспользоваться и украсть садовый и строительный инвентарь. Его добычей стали фляги, ножовки, лопаты и грабли.

Похищенное он зарыл в снегу возле своего дома, надеясь на следующий день пойти и продать его. Но случалось непредвиденное. Проснувшись утром, мужчина не смог вспомнить, куда он все спрятал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий местный житель, в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело за другую квартирную кражу, совершенную в феврале текущего года», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.