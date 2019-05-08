Пьяный житель Челябинска с «розочкой» накинулся на вооруженных бойцов ЧОПа

К вооруженным охранникам «Витязя» с требованием дать ему денег обратился молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии. Он угрожал бойцам заточкой и размахивал «розочкой».

Происшествие произошло ночью восьмого мая. Группа быстрого реагирования ЧОП «Витязь» выезжала в продуктовый магазин, расположенный по улице Молодогвардейцев, в котором произошел конфликт между продавцом и покупателем. После урегулирования ситуации бойцы столкнулись с еще одним «клиентом».

«Он просто проходил мимо и сам подошел к охранникам, сразу выдвинув требование: «Дайте денег!». Получив отказ, молодой человек продолжал настаивать на своем, а в качестве аргумента стал размахивать заточкой и «розочкой» от бутылки»,- сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

Вымогателя бойцы угомонили быстро. Во время задержания он так рьяно размахивал «розочкой», что порезал форменную одежду одного из охранников. Мужчину скрутили и доставили в полицию.

«В отделе полиции «Северо-западный» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.