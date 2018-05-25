Пьяный житель Красноармейского района, попав в аварию, заявил об угоне своей машины

Пьяный житель Красноармейского района (Челябинская область) попал в аварию и заявил об угоне своей машины. В этом ДТП пострадала женщина-пассажир.

В дежурную часть отдела МВД России по Красноармейскому району с заявлением об угоне транспортного средства обратился местный житель, который сообщил, что, оставив свой автомобиль ВАЗ-21102 рядом с домом, спустя некоторое время не обнаружил его.

Через некоторое время поступил второй звонок, фельдшер неотложной помощи Красноармейской центральной районной больницы заявила, что с телесными повреждениями после ДТП поступила женщина.

«В ходе мероприятий следственно-оперативной группой ОМВД обнаружен автомобиль с повреждениями в результате дорожно-транспортного происшествия. В рамках дальнейшей работы полицейскими установлено, что хозяин транспортного средства, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. После чего, оставив автомобиль, а также пассажира-женщину, отправился домой. С целью уйти от ответственности мужчина сообщил об угоне автомобиля», - говорится в сообщении регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также после установления всех обстоятельств произошедшего и завершения лечения пассажирки будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности водителя автомобиля.