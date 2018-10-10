Пьяный житель Озерска грозился взорвать магазин

Пьяный озерчанин хотел взорвать магазин. Дебошира обезвредили стражи порядка.

Инцидент произошел девятого октября. В одну из торговых точек города ворвался пьяный местных житель. Сначала он устроил там скандал, затем начал высказывать угрозы в адрес покупателей и сотрудником магазина.

Затем дебошир достал из пакета пластиковую емкость и заявил, что это самодельная граната и об сейчас ее взорвет. Сотрудники магазина нажали «тревожную» кнопку.

«Мужчину, зашедшего в магазин с предметом, не представляющим опасность, задержали сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мотивы мужчины также устанавлдиваются.