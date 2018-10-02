Пьяный житель Снежинска ворвался в бильярдную с дымовой шашкой

Пьяный житель Снежинска (Челябинская область) ворвался в бильярдную с дымовой шашкой. Агрессивный мужчина хотел выяснить отношения с администрацией бара, из которого его выгнали.

Инцидент произошел первого октября в одном из бильярдных баров Снежинска. В помещение забежал агрессивный мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он ругался матом, размахивал дымовой шашкой и требовал встречи с директором.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, по предварительной информации, у мужчины ранее возник конфликт с руководством заведения.

Сотрудники бара вызвали Росгвардию.

«Прибывшие росгвардейцы обнаружили агрессивного мужчину. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники Росгвардии попытались уладить конфликт путем переговоров, но человек не шел на контакт. Бойцам вневедомственной охраны пришлось применить физическую силу и заковать буйного снежинца в наручники», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли у задержанного дымовую шашку ДШР-2 и карманный многофункциональный нож.

«В отношении задержанного составлен и рассмотрен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка». По постановлению Федерального судьи Снежинского городского суда в отношении 30-летнего жителя города вынесено решение об административном аресте на срок пять суток», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Снежинску проводится комплекс мероприятий, направленный на установление наличия либо отсутствия состава преступления по данному факту.