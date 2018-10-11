Пьяный житель Златоуста выпрыгнул с четвертого этажа и повис на дереве

Жители Челябинской области продолжают удивлять нестандартными поступками. Сегодняшним утром, 11 октября, особо отличился житель Златоуста, который по непонятным причинам выпрыгнул из окна четвертого этажа и повис на дереве.

Об утреннем происшествии в своем официальном сообществе ВКонтакте рассказал первый отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Об опасном для жизни поступке соседа пожарным сигнализировали жители дома №14 в третьем микрорайоне Златоуста. На место сразу же выехал караул восьмой пожарно-спасательной части города. Это было в полвосьмого утра.

Когда пожарные прибыли по названному адресу, мужчина уже лежал под деревом. Ничего внятного он сказать не смог, так как был пьян. Пострадавшего увезла скорая.