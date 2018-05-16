Пять районов Челябинской области ввели режим ЧС в связи с пожарами

В Челябинской области растет число муниципалитетов, где введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен с 15 мая на территории Аргаяшского муниципального района. Соответствующее постановление подписано главой района и размещено на официальном сайте администрации муниципалитета.

Днем ранее, 14 мая, особый противопожарный режим был введен на территории Кыштымского городского округа, Чебаркульского муниципального района, в лесах Увельского района, в Пластовском районе. Главы этих муниципалитетов подписали необходимые постановления.

Как пояснили в администрации Кыштымского городского округа, решение о введении особого режима «принято в связи с повышением температуры воздуха и ветреной погодой, а также в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров на территории Кыштымского городского округа». Накануне на территории округа произошло 8 лесных пожаров на общей площади 180 гектар.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Увельского района Алексей Васильев сообщил, что в этом году на территории муниципалитета отмечается рост количества лесных пожаров. С начала года произошло уже 13 возгораний в лесах, огнем было охвачено более 300 гектаров леса, уточнили в администрации.

В администрации Чебаркульского района отметили, что особый противопожарный режим введен в связи установлением четвертого класса пожарной опасности в лесах на территории района и увеличением числа лесных пожаров. Только за один день на территории муниципалитета выгорело более 250 гектар леса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, в Краснорамейском районе отстояли Анфалово, которому угрожал серьезный природный пожар. Экипаж вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России совершил 7 многотонных сливов воды на кромку пожара. Пострадали только два дачных дома. Специалисты отдела дознания устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено административное расследование. Нарушителю требований пожарной безопасности грозит крупный штраф.

Затем вертолет отправился в Пластовский район, где вторые сутки объединенная группировка сил борется с крупным лесным пожаром, предотвращая угрозу для пяти населенных пунктов. Силы областного главка МЧС России переведены в режим «повышенной готовности». Продолжает работу оперативный штаб. Активно применяется беспилотная летательная авиация, осуществлено более 30 сбросов воды с вертолета. Задействована дополнительная тяжелая инженерная техника. Сотрудники ГИБДД оперативно ограничивают движение по автодорогам в зоне сильного задымления.

Напомним, особый противопожарный режим введён на всей территории Челябинской области 28 апреля 2018 года постановлением правительства региона.

В муниципалитетах, где введен особый противопожарный режим, запрещен вход и въезд в леса, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Введен запрет на разведение костров, мангалов, сжигание мусора на землях сельскохозяйственного назначения, в садовых товариществах и населенных пунктах, проведение пожароопасных работ на объектах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусматривается наложение административного штрафа. Кроме этого, за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону - 101, ЕДДС - 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Напомним, прошедшей ночью произошло сразу несколько возгораний в различны районах Челябинска. Самый масштабный очаг был в Сосновском районе.

«За истекшие сутки в области зафиксирована 61 термическая точка, из которых 48 связаны с палом травы. За сутки зафиксировано 12 крупных лесных пожаров на территории 10 муниципальных образований, из которых 11 ликвидировано и один локализован. В Сосновском районе за сутки зафиксирован 1 крупный лесной пожар. Ликвидирован. Вместе с ним ещё ликвидировано 3, по ведомственной классификации не отнесенных к крупным. На 7 утра лесной пожар в Пластовском районе ликвидирован на площади 6 тысяч га», - рассказал на своей странице в соцсети министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.