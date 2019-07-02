Пятилетняя девочка получила удар током в трансформаторной будке

В Кусинском районе (Челябинская область) пятилетняя девочка забралась в трансформаторную будку и получила удар током, схватившись за оголенный провод. Следственный комитет начал проверку.

ЧП произошло в поселке Магнитка Кусинского района первого июля. Вечером пятилетняя девочка с подругой играла на улице. Рядом находилась трансформаторная будка. Она была закрыта на замок, но было открыто отверстие для инструментов. Именно через него ребенок забрался внутрь и схватился за провод, который оказался оголенным. Девочка получила удар током в шесть тысяч вольт. Для сравнения, напряжение в розетке – всего 220 вольт. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Как такой маленький ребенок оказался без присмотра и попал в охранную зону энергообъекта, сейчас выясняют энергетики и правоохранительные органы.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств получения девочкой электротравмы», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР по Челябинской области Александр Скорик.

На место происшествия также выехали руководители и технические специалисты Златоустовских электрических сетей «Россети Урал» - «Челябэнерго». В энергокомпании такжесоздана комиссия по расследованию данного инцидента.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «МРКС Урала», специалисты «Челябэнерго» призывают всех жителей Челябинской области к максимальному вниманию, а также напоминают о недопустимости проникновения в электроустановки. Детские игры вблизи знергообъектов могут закончиться трагедией.