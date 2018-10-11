Пязока за решетку - требуют обманутые «Речелстроем» челябинцы

Жители Челябинска, обманутые компанией-застройщиком ООО «Речелстрой», обратились в региональное следственное управление с просьбой вернуть ее владельца Андрея Пязока за решетку.

Дольщики, так и не въехавшие в квартиры жилого квартала «Чурилово Lake.City», просят руководителя СУ СК России по Челябинской области Дениса Чернятьева посадить Пязока в следственный изолятор. На его имя уже подано около сотни ходатайств, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в инициативной группе обманутых дольщиков «Речелстроя».

Челябинцы уверены, что из-за Пязока стройка стоит. Например, он не оплатил необходимую экспертизу для одного из домов, хотя на заседании рабочей группы уверял об обратном. Не перевел бизнесмен на счет «Речелстроя» и 24 миллиона рублей, тогда как данная сумма была оговорена в досудебном соглашении. Эти деньги дольщикам очень нужны. Из-за отсутствия средств на отделку люди не могут въехать даже в уже сданный дом.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», учредитель и гендиректор строительной компании «Речелстрой», генеральный директор ООО «ЧЗСМ» и депутат челябинской городской думы Андрей Пязок, обвиняемый в мошенничестве с денежными средствами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City», вышел под залог в четыре миллиона рублей летом этого года.

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Речелстроя» было возбуждено в мае прошлого года. По версии следствия, деньги горожан, купивших квартиры в нескольких жилых домах микрорайона, руководство компании-застройщика похитило в 2015-2016 годах.

В реестр обманутых дольщиков «Речелстроя» попали 1718 человек.