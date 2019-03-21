Рабочие хлебокомбината в Златоусте украли 135 чугунных плит

Полицейские задержали подозреваемых в совершении чугунных плит с хлебокомбината в Златоусте. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В полицию Златоуста обратился представитель местного хлебокомбината, который сообщил о том, что из одного из цехов пропало 135 чугунных плит, каждая весом 10-15 килограммов.

«На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое ранее судимых местных жителей. Подозреваемые работали на предприятии», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как выяснилось, один из задержанных работал на хлебокомбинате водителем. Чугунные плиты он вывозил, пряча их между поддонами с булками. Похищенное имущество подозреваемые сдали в пункт приема металлолома. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности владельца пункта приема.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».