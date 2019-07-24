Вернули кресло

Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности председателя Центрального районного суда Челябинска
Происшествия
Сегодня, 16:39
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 24 июля, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации отменила решение ККС Челябинской области об отставке председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник. Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности.

Жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации на решение ККС Челябинской области, которая 19 апреля отправила ее в отставку после жалоб подчиненных, экс-председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева написала 15 июля. Ее место занял Григорий Важенин, который ранее трудился в Центральном районном суде в должности обычного судьи.

Сама же история с Рамзией Лутфуллоевой началась еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок. Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские. Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

В итоге квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку.

Автор: 
Инна Шемаева
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