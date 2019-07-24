Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности председателя Центрального районного суда Челябинска

Сегодня, 24 июля, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации отменила решение ККС Челябинской области об отставке председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник. Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности.

Жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации на решение ККС Челябинской области, которая 19 апреля отправила ее в отставку после жалоб подчиненных, экс-председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева написала 15 июля. Ее место занял Григорий Важенин, который ранее трудился в Центральном районном суде в должности обычного судьи.

Сама же история с Рамзией Лутфуллоевой началась еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок. Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские. Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

В итоге квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку.