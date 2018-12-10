Расплата за купюру «банка приколов»

Нязепетровские полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, расплатившегося купюрой «банка приколов» в магазине.

В дежурную часть отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестный мужчина расплатился в торговой точке, где она работает продавцом, банкнотой «банка приколов» номиналом в 5000 рублей.

«Женщина сумела описать внешний вид подозреваемого, благодаря чему полицейским удалось по «горячим следам» задержать мужчину. Им оказался местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейские Челябинской области напоминают жителям об ответственности за использование в качестве оплаты денежных банкнотов «банка приколов» или вышедших из обращения, а также поддельных денежных купюр. Продавцам сотрудники полиции рекомендуют быть более внимательными, особенно при работе с купюрами крупного номинала.