Расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Челябинска завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, изначально обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, уголовное дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В течение 10 дней прокуратуре предстоит принять одно из двух решение: утвердить обвинительное заключение или возвратить дело в суд для устарнения выявленных надзорным ведомством недостатков.

Напомним, экс-глава Челябинска был арестован 29 сентября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову переквалифицировано на более мягкое – на часть 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности).

Сергей Давыдов в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ка сообщало агентство, Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.