Рассмотрение уголовного дела в отношении кандидата в губернаторы Челябинской области перенесено

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего Уполномоченного по правам человека Челябинской области, а теперь кандидата на пост губернатора Алексея Севастьянова перенесено на сентябрь. К рассмотрению судья приступит через день после выборов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Севастьянова перенесено на 10 сентября.

Согласно данным, размещенным на сайте суда, уголовное дело поступило в суд 20 июня 2019 года. Предварительное рассмотрение состоялось 24 июня, была назначена дата судебного заседания. Заседания переносились уже дважды (4 и 5 июля). Последний раз и сегодня причины - – неявка потерпевшего. Потерпевшей стороной в этом деле является министерство сельского хозяйства области.

Напомним, уголовное дело в отношении Алексея Севастьянова было возбуждено в феврале 2019 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Севастьянову инкриминируется афера при получении гранта на ведение фермерского хозяйства.

По версии следствия Севастьянов в 2017 году представил в министерство сельского хозяйства Челябинской области документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведении, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы незаконно получить гранта в размере 3 миллионов рублей, предназначенный для начинающих фермеров.

Сотрудники министерства, проведя проверку, выявили факт предоставления подложных документов. Это не позволило Севастьянову получить грант.

Как уже сообщало агентство, Алексей Севастьянов 20 июня подал документы на выдвижение своей кандидатуры на участие в выборах губернатора. В субботу, 13 июля, Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала его в качестве кандидата. За пост главы региона, помимо Севастьянова, поборются еще четверо.