Рецидивист из Челябинска вынес из магазина Пензы флаконы с шампунем. Установить личность вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о преступлении в магазине на улице Новоселов. Неизвестный открыто похитил 29 флаконов шампуня общей стоимостью 6 979 рублей.

«Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Они внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и установили молодого человека, который зашел в торговый зал магазина с пустым рюкзаком. Находясь возле стеллажа с бытовой химией, он сложил один за другим флаконы с шампунем. При этом злоумышленник периодически смотрел по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, после чего покинул магазин, не оплатив товар на кассе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска была установлена личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 21-летний житель Челябинска, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. При допросе в качестве подозреваемого он признался в содеянном и пояснил, что кражу совершил с целью дальнейшей реализации похищенного имущества. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.