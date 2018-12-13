Рельсовый распил в сигнальных жилетах

В Челябинске монтеры пути, работающие на железной дороге, попались на распиле рельсов. Для того, что не привлекать к себе внимание во время резки металла, мужчины надели сигнальные жилеты железнодорожников. «Маскировка» не помогла.

Машинист грузового поезда, проезжая через железнодорожный переезд Еманжелинск-Дубровка, заметил троих мужчин, которые распиливали рельсы. Бдительный машинист сообщил об увиденном в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили троих жителей Челябинской области 1984 и 1986 годов рождения, которые с помощью специального оборудования разрезали рельсы, складированные на обочине железнодорожных путей после замены, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металлолома. Оказалось, все трое – работники железной дороги.

Транспортные полицейские изъяли с места происшествия 19 фрагментов рельсов общей протяженностью 24 метра. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил около 15-ти тысяч рублей.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанных возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ.