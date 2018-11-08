Ревнивец из Челябинска убил знакомого за спущенные штаны

Житель Челябинска застал свою даму сердца в постели с их общим знакомым и на почве ревности убил его. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Прокуратурой Металлургического района Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление было совершено в марте 2018 года в квартире одного из домов в Металлургическом районе Челябинска. Обвиняемый в день трагедии ушел в больницу, а его дама сердца осталась дома с их общим знакомым. Они распивали спиртные напитки.

Когда обвиняемый вернулся обратно, он застал их спящим. У мужчины были спущены штаны, а на женщине был только халат.

«В ходе конфликта на почве ревности обвиняемый нанес ранее знакомому потерпевшему множество ударов по голове и телу. От причиненных обвиняемым телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался у себя дома», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.